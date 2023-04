Ordinanza revocata: nelle borgate marine di San Vero Milis l’acqua è nuovamente potabile. Lo ha fatto sapere il sindaco Luigi Tedeschi. Delle nuove analisi effettuate in vari punti delle rete idrica comunale presente nelle borgate di Mandriola e Sa Rocca Tunda, lo scorso 12 aprile, risulta che i campioni esaminati sono risultati conformi ai limiti previsti, relativamente alla qualità dell’acqua destinata a uso pubblico. Ecco perché il primo cittadino Tedeschi ha disposto la revoca al divieto di uso per scopi potabili e alimentari della risorsa idrica nelle borgate marine di Mandriola e Sa Rocca Tunda. Disagi quindi finiti. Soprattutto per chi abita a pochi metri dal mare e per le attività commerciali. Per gli operatori la stagione non è iniziata benissimo. Per poter lavorare in occasione della Pasqua diversi hanno dovuto utilizzare per forza l’acqua delle bottiglie che si acquistano al supermercato.

