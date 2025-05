Consiglio comunale con sorpresa. Domani a San Vero Milis è in programma l'assemblea pubblica, alle 20,30 in via San Michele, e i consiglieri di minoranza Salvatore Pinna e Massimo Ninu, eletti a ottobre del 2020 con la lista civica «Santeru - Lavoro - Opportunità - Innovazione», annunceranno che partire da domani costituiranno il gruppo consiliare autonomo "Sardegna al Centro 2020". Il capogruppo in Consiglio è Pinna. Una “mossa” in vista delle prossime elezioni comunali. All'ordine del giorno tre punti invece. Il mutamento e la sospensione del Piano delle terre civiche per l'utilizzo delle borgate marine da adibire a parcheggi a pagamento. Poi una variazione al bilancio e la risposta all'interrogazione presentata da Salvatore Pinna e Massimo Ninu sui disagi lungo la costa. «In tutta la marina regna degrado - scrivono nel documento - Durante il Consiglio del 15 aprile abbiamo appreso che dalla tassa di soggiorno sono entrati nelle casse comunali circa ottanta mila euro da investire per la gestione per il verde pubblico e il decoro. A tale proposito chiediamo quando inizieranno i lavori e da quale ditta verranno svolti. Ma anche quali misure verranno prese per i pontili di Mandriola e Sa Marigosa, inagibili e pericolose». I consiglieri chiedono poi quali interventi sono previsti per fermare il campeggio selvaggio e per l'abbandono illecito dei rifiuti.

