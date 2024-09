L’associazione volontari del soccorso di San Vero Milis ha compiuto 34 anni di attività. E non è mancata una grande festa nel piazzale dove è presente la sede, tra dolci, musica e balli. Fondata nel 1990 l’associazione svolge attività di soccorso e viaggi di accompagnamento dei malati che necessitano di visite mediche nelle strutture sanitarie ambulatoriali e di dimissioni ospedaliere. L' attività viene svolta in tutta la provincia Oristano. Fanno parte dell’associazione 40 volontari, tutti in possesso delle abilitazioni per poter eseguire le manovre di grande importanza volte a garantire la respirazione alle persone affette da traumi stradali e problemi respiratori. Fanno parte dell'organico anche 3 ragazze del servizio civile.

Ogni anno l’associazione organizza i corsi di aggiornamento sanitario per i propri volontari con docenti sanitari. È dotata di 3 ambulanze, l'ultima delle quali acquistata circa un mese fa, costata circa ottanta mila euro. A disposizione anche un pulmino. Tutto questo permette di effettuare circa 350 soccorsi all' anno e più un migliaio di viaggi tra commissioni ospedaliere e visite mediche in ogni parte della Sardegna. Il presidente dell’associazione è Tiziana Marchi. Fanno parte del direttivo anche Andrea Pili, Sergio Solinas, Elisabetta Spanu e Eleonora Piseddu

