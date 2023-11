Il turno dell’ambulatorio straordinario di comunità territoriale di San Vero Milis, in via Santa Barbara al civico 13, domani, venerdì primo dicembre, non sarà operativo per indisponibilità del medico.

Per questo motivo rimarrà chiuso. Lo ha comunicato la Asl di Oristano. Un disagio quindi per i pazienti rimasti senza medico di base residenti a San Vero Milis, Narbolia e Zeddiani. Sono in tutto 24 gli Ascot nella provincia di Oristano.

I cittadini, privi del medico di famiglia, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi gratuitamente presso le strutture nei giorni e negli orari pubblicati sul sito www.asl5oristano.it.

Salvo problemi, come il caso di San Vero Milis.

