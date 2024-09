I destinatari sono i giovani del paese, i cittadini, le scuole e le associazioni. L’obiettivo del progetto è invece quello di valorizzare e promuovere la pineta di Mandriola a San Vero Milis, spesso in mano ai vandali e agli incivili che ci transitano anche in auto.

Giovedì si terrà l'incontro pubblico per la presentazione del progetto di riqualificazione della pineta promosso dal Ceas in collaborazione con il Comune.

L’appuntamento è alle 18.30 sotto gli alberi. L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “Pineta amica mia” prevede vari interventi tra cui la tinteggiatura delle pareti della sede del Ceas con i giovani residenti nella marina, con l’obiettivo di rinnovare l’aspetto della struttura e renderla riconoscibile.

Poi la manutenzione degli infissi e l’allestimento grafico della parete della biblioteca. E ancora l’installazione di contenitori ecologici per sottrarre rifiuti all’ambiente e sensibilizzare per un corretto conferimento dei rifiuti ma anche il posizionamento di rastrelliere per le bici, per garantire spazi sicuri e promuovere la mobilità lenta. Il progetto è finanziato dalla Regione. Durante la presentazione verrà spiegato come partecipare e da quando.

