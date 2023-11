A San Vero Milis la Pro Loco si presenta ai cittadini. Venerdì prossimo 24 novembre è stata convocata l'assemblea ordinaria dei soci sia per l’approvazione bilancio preventivo 2024, sia per la comunicazione alla comunità delle iniziative che i volontari vorrebbero mettere in piedi.

Per la prima volta ci sarà quindi la presentazione di tutto il neo direttivo dell’associazione. L’appuntamento è alle 18 all’interno dell’aula Consiliare di via Eleonora al civico 5.

L’incontro è stato convocato dalla neo eletta presidente Federica Massa. Per la Pro Loco di San Vero Milis inizia quindi ufficialmente una nuova era. Diverse settimane fa si era dimesso tutto il direttivo, tranne Federica Massa, eletta poi alla guida del gruppo. È stato nominato vice presidente invece Simone Obinu. Antonio Lotta è il nuovo tesoriere, Gianfranco Savarese il segretario. Ma non solo. Maria Silvana Salaris, Donatella Nina e Giovanna Adele Murtas sono state elette consigliere dell’associazione e a loro verranno in seguito assegnati degli incarichi.

L’associazione nei mesi scorsi aveva avuto diverse diatribe con il Comune guidato dal sindaco Luigi Tedeschi. La Pro Loco aveva persino annullato diverse segre importanti.

