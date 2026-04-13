Dieci le lorighe colte, l'anello di ferro appeso al nastro che un tempo serviva per legare cavalli, 85 le discese a cavallo e circa 6mila le persone che hanno assistito al tradizionale evento lungo la pista sterrata di Su Padru. Nonostante le polemiche iniziali legate all'uso dei caschetti, sa Cursa de Sa Loriga, andata in scena a San Vero Milis sabato scorso, ha avuto un successo inaspettato. Complice anche la bella giornata di sole. Prima il corteo accompagnato dal sindaco Luigi Tedeschi, dal presidente dell'associazione Ippica Sanverese Giulio Pisano, dal gruppo folk della Pro Loco e dalle trombe e tamburi del gruppo Sa Sartiglia di Oristano. Poi al via la corsa guidata dai cavalieri Graziano Vacca, Giuseppe Siccu e Marco Stara. Hanno fatto centro Antonio Lotta, Filippo Sechi, Renzo Lotta, Lorenzo Cubadda, Francesco Salis, Mauro Simula, Lorenzo Carboni, Giovanni Torchia, Vania Sala e Corrado Casu. Successo anche per le pariglie: numeri da incorniciare e tanti applausi per i cavalieri arrivati ​​da tutta la Sardegna.

"Abbiamo avuto un pubblico spettacolare con presenze oltre le aspettative - commenta il presidente dell'associazione Giulio Pisano - Venti cavalieri non hanno partecipazione a causa delle polemiche legate al casco". La festa come per tradizione si è poi conclusa con il rientro dei cavalieri nel centro del paese, e poi musica per tutti. E ora gli organizzatori pensano già al prossimo anno.

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