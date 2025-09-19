Continua il servizio di Guardia turistica di Mandriola, nel territorio del Comune di San Vero Milis, vista anche la presenza di diversi turisti nonostante la stagione sia ormai alle porte. La direzione della Asl 5 e la Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione Ospedale-Territorio” hanno comunicato la proroga di altri sette turni. Il medico riceverà i pazienti sempre nell'ambulatorio in via Turr’e sa Mora, al numero 18. Porte aperte dalle 16 alle 19 oggi venerdì 19 settembre, poi da domenica 21 a giovedì 25 settembre sempre allo stesso orario e infine sabato 27 settembre, ancora dalle 16 alle 19.

