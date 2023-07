Amministratori e cittadini sempre più vicini. Nuovi canali di comunicazione per il Comune di San Vero Milis che da oggi è sbarcato su WhatsApp. «In maniera tempestiva e senza alcun costo aggiuntivo, infatti - fanno sapere dal comune con una nota - ogni cittadino potrà decidere di ricevere le informazioni di maggiore rilevanza direttamente sul proprio cellulare».

Per attivare e quindi usufruire del servizio, saranno sufficienti due semplici passaggi: salvare il numero di telefono 340 5457641 nella rubrica del proprio cellulare e poi inviare attraverso WhatsApp un messaggio con scritto "Iscrivimi" e poi il nome e cognome. Gli utenti devono leggere la Policy sulla Privacy del servizio che si intenderà così accettata. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, cioè vuol dire che nessun utente potrà vedere i contatti altrui. Tutti i contatti non saranno condivisi con nessuno e saranno utilizzati dal Comune di San Vero Milis esclusivamente per le finalità legate a questo servizio. Sarà possibile disattivare il servizio in qualunque momento.

Dal Comune guidato dal primo cittadino Luigi Tedeschi fanno sapere inoltre che il numero non è abilitato a rispondere né ai messaggi né alle chiamate. Ma non solo. È attiva anche anche l’app “Municipium”, un facile accesso a comunicazioni, segnalazioni, informazioni di protezione civile, mappe, sondaggi e tutti i servizi comunali. È collegata al sito internet comunale.

