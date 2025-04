Il Comune riunisce i giovani del paese per organizzare eventi e non solo. L'amministrazione di San Vero Milis ha organizzato per sabato 3 maggio alle 18.30, nella sala consiliare di via San Michele, un incontro della Consulta Giovanile per programmare le prossime attività.

L'incontro è aperto a tutti coloro che sono interessati anche ad aderire al gruppo costituito nel 2015 o a proporsi per riprendere le attività.

«Nel sito del Comune - spiega il sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi - è presente il modulo di richiesta di adesione che dovrà essere compilato e consegnato il giorno dell'incontro».

