Il Comune di San Vero Milis è alla ricerca di un direttore per il museo civico, in vista dell’apertura della struttura dove l’allestimento è in corso ormai da mesi. Con una delibera la Giunta guidata dal sindaco Luigi Tedeschi ha affidato ai responsabili dell’area Socio-Culturale e Affari Generali l’incarico di individuare la figura. Il direttore dovrà svolgere diverse mansioni: definire un progetto culturale, realizzare iniziative, dirigere il personale scientifico, tecnico ed amministrativo, sovrintendere alla conservazione delle collezioni e tanto altro ancora.

«Occorre affidare un incarico esterno di collaborazione dato che l’Ente, a seguito del pensionamento del responsabile del settore cultura che era in possesso del titolo di archeologo, si trova nella impossibilità di utilizzare il personale dipendente in forza all’ente per carenza dei requisiti necessari per la gestione del museo», si legge nel documento.

È richiesta la laurea con indirizzo archeologico e aver collaborato con Ministero, Soprintendenze o Regione. Intanto il museo è pronto per essere visitato. In una delle tante vetrine c’è un pezzo molto antico, trovato nella Domus de janas Serra is Araus: si tratta di un tripode da cattura, un vaso della vita quotidiana. Colpisce poi un parapolsi per gli arcieri risalente all’inizio del secondo millennio avanti cristo. Poi c’è un pezzo di una delle torri di S’Urachi, un’anfora etrusca rinvenuta al largo di Capo Mannu e tanto altro ancora.

