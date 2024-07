Domenica 21 luglio, nella spiaggia Is Benas, territorio di San Vero Milis, è in programma una giornata ecologica promossa dall’associazione naturista Anita.

I volontari, muniti di guanti e bustoni che saranno forniti dal Comune guidato dal sindaci Luigi Tedeschi, elimineranno dal litorale tutto ciò che è stato abbandonato dai maleducati, quindi plastica, mozziconi di sigarette, vetro, cartacce ma anche tutto ciò che è arrivato dal mare durante la stagione invernale.

L’appuntamento, previsto nell’ambito della manifestazione nazionale “@Raccoglimi” promossa da Anita in contemporanea su tutto il territorio nazionale, per la cura ambientale e la pulizia delle spiagge naturiste autorizzate, è alle 9 in punto in spiaggia.

© Riproduzione riservata