L’estate è finita. I maleducati però continuano a lasciare la firma lungo il litorale. Nella costa di San Vero Milis qualcuno la notte scorsa ha deciso di imbrattare diversi cartelli stradali con una bomboletta spray di colore nero.

Un dispetto contro l'amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Luigi Tedeschi? Chissà. È stata imbrattata sia la cartellonistica dove vengono indicati tutti i divieti da rispettare a pochi metri dal mare, ma anche quelli che indicano il divieto della sosta.

Gli amministratori hanno voluto denunciare la vicenda con tanto di foto sia sul sito istituzione dell'Ente, sia sulla pagina Facebook.

Il commento rilasciato dal Comune è di poche parole: «Ecco il solito impegno degli incivili». Nient'altro. Tante invece le reazioni contro gli incivili. Non è la prima volta che i maleducati dimostrano di non amare il proprio territorio.

Più volte, durante tutta l’estate, in tantissimi abbandonano i rifiuti in strada, soprattutto nel lungomare di Putzu Idu. Senza dimenticare quelli che utilizzavano il cestino per le cartacce per abbandonare i rifiuti domestici non differenziati. Con tutti i disagi poi per la ditta che si occupa dello smaltimento.

