Per i residenti della zona è un sogno che diventa realtà. Dopo anni di proteste, disagi ma soprattutto buche diventate voragini che tantissime volte hanno danneggiato le auto e non solo, in località Serra e Idda è arrivato l’asfalto. L’intervento è stato portato avanti dal Comune di San Vero Milis guidato dal sindaco Luigi Tedeschi.

Per tanti anni i residenti, ma anche chi passa da quelle parti per raggiungere la propria attività agricola e un’importante struttura ricettiva, hanno denunciato tutti i problemi chiedendo all’amministrazione di intervenire viste le gravi condizioni di degrado della strada, soprattutto con la pioggia. In diverse occasioni non è riuscito a transitare nemmeno il pulmino che trasporta i bambini delle borgate alla scuola del paese.

Per circa venti famiglie quindi fine di un incubo. Ora transitare in quella che prima era una distesa di buche profonde è un piacere. Tempo fa un mezzo del Comune aveva anche spianato la strada ma senza risolvere nulla. Serviva l’asfalto e ora c’è.

Lì abita anche Salvatore Pinna, consigliere di minoranza del Comune di San Vero Milis che aveva portato la situazione di degrado anche n Consiglio comunale. «Dopo tante ruote danneggiate e solleciti da parte dei residenti della zona il nodo al fazzoletto è stato finalmente sciolto. Siamo felici come bambini. Gli operai hanno fatto un ottimo lavoro, eccellente. Sono stati eseguiti anche gli scoli dell’acqua».

© Riproduzione riservata