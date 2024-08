Il prossimo anno la costa di San Vero Milis sarà accessibile anche per i disabili. È la promessa che il sindaco Luigi Tedeschi ha fatto ad alcuni soci dell’associazione Sardegna Accessibile guidata dal presidente Alfio Uda, da anni in prima linea per rendere più accogliente e confortevole l’Isola per chi la vive da una prospettiva differente.

L’incontro al primo cittadino è stato chiesto diverse volte, alla luce dei tanti disagi presenti in tutti i litorali sanveresi per chi ha problemi motori. Solo ieri però i soci sono stati ascoltati e tutti indossavano la maglia dell’associazione. «Finalmente abbiamo potuto spiegare cosa succede quando chi è costretto in carrozzina tenta di raggiungere la riva - si sfoga Irene Depalmas dell’associazione, ma anche mamma di una bambina disabile - Abbiamo potuto ribadire l'assenza di passerelle, bagni e parcheggi. Abbiamo anche mostrato video e foto di tutto ciò che succede una volta che un disabile in carrozzina tenta invano di avvicinarsi alla spiaggia. L’incontro - va avanti - è stato utile proprio perché dettagliatamente abbiamo spiegato cosa manca e di cosa hanno bisogno le persone con problemi motori».

I soci hanno ribadito al sindaco Tedeschi di essere disponibili ad aiutare il Comune per mettere in piedi ciò che occorre: «Abbiamo spiegato che serve un solarium attrezzato come del resto c'è in tanti altri litorali - va avanti Depalmas - Ma anche che è necessario il prolungamento di tutte le passerelle che oggi si interrompono a metà spiaggia o che sono interrotte dai massi. Il sindaco ha promesso a tutti noi che dal prossimo giugno i disabili che vorranno raggiungere la costa non avranno più nessun problema. Non ci rimane che attendere e sperare».

