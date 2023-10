Musica, cibo, rispetto per l’ambiente e onde alte, quelle che gli atleti attendono con ansia.

Ma anche artisti di strada, writers e gli immancabili surf party, street food e spettacoli dal vivo. Il 20, 21 e 22 ottobre sul lungomare Putzu Idu torna una nuova edizione della “Sagra del Surf” che coincide con i Fisw Surf Games, i prestigiosi Campionati Assoluti di Surf che si terranno Capo Mannu. Gare che porteranno in Sardegna i migliori atleti di diverse specialità del surf.

«Sarà anche occasione per incrementare la consapevolezza del ruolo dello sport come veicolo per l’inclusione e l’integrazione - fanno sapere dal Comune - ampliare l’accessibilità allo sport da parte di tutti, fornire metodologie per coinvolgere nella pratica sportiva le persone con difficoltà motoria».

La Sagra del Surf quest'anno è anche l'unica tappa italiana della rete Blue Surf Fest, un festival che celebra sport, inclusione e sostenibilità in sei Paesi europei. «La tre giorni della Sagra del Surf sarà caratterizzata da una serie di attività sportive e momenti culturali che puntano a sensibilizzare ed invogliare il pubblico presente a vivere il mare e il proprio territorio - scrive il Comune in una nota - rispettando l’ambiente e la natura. Una tre giorni di festa in cui sarà possibile provare tantissimi sport differenti: windsurf, surf, sup, vela, canoa, skateboard, rollerblade, difesa personale, atletica, bike e molto altro».

