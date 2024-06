Non solo divertimento. In occasione di "Strade di birra", che andrà in scena da domani a domenica nel lungomare di Putzu Idu, arrivano anche divieti e regole da rispettare per quanto riguarda la circolazione del traffico. Il transito dei veicoli è sospeso ad esempio fino alle sette di lunedì 24 giugno.

Il Comune come percorso alternativo ha individuato la ex strada provinciale dieci, direzione Su Pallosu, la strada comunale di prolungamento della via Sa Zenti Arrubia – via Sa Zenti Arrubia e la strada provinciale 80 in direzione Oristano.

Nel lungomare sono consentiti l'ingresso e l'uscita dei veicoli adibiti alle attività nell'ambito della manifestazione, esclusivamente per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico delle attrezzature e merci necessarie per lo svolgimento dell'evento, solo la mattina fino alle 10.

Il Comune di San Vero Milis fa sapere inoltre che stalli di sosta riservati agli invalidi si trovano invece in piazza Sa Saia, nel tratto antistante il bar Lepori, lato mare. Il percorso dei mezzi pubblici di linea sarà garantito fino a Putzu Idu con inversione alla rotatoria-intersezione di via B. Sanna con via Zinnigas e lungomare Putzu Idu Mandriola - con fermata per il servizio dei passeggeri al civico 8 di via B. Sanna.

