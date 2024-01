Oggi e domani rubinetti senza acqua. Nelle borgate marine di San Vero Milis, a partire da questo pomeriggio, l'erogazione della risorsa idrica verrà prima diminuita e poi interrotta.

Riferisce il disagio il primo cittadino Luigi Tedeschi: «A seguito di un intervento programmato di manutenzione straordinaria all’interno delle condotte idriche l’erogazione dell’acqua potabile a Mandriola, Putzu idu, S’Anea Scoada, Su Pallosu e a Sa Rocca Tunda, oggi, a partire dal primo pomeriggio, sarà ridotta, mentre domani, mercoledì 10 gennaio, sarà sospesa per tutta la giornata, in modo da poter consentire agli operai di eseguire i lavori».

Il regolare ripristino dell’erogazione della risorsa idrica, che a San vero Milis è gestita dal Comune e non da Abbanoa, avverrà a conclusione dell'intervento. Quindi, salvo imprevisti, domani in tarda serata.

«Ci scusiamo per il disagio», conclude Tedeschi. Per i residenti non è un novità. Tante volte negli ultimi anni gli abitanti delle borgate sono rimasti rimaste senz'acqua a causa di problemi nella rete. Soprattutto durante la stagione estiva, con tutti i disagi del caso, sia per le abitazioni, sia per le attività commerciali.

