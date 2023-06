La lente d’ingrandimento degli studiosi è nuovamente a S’Urachi, località Su Padru, territorio di San Vero Milis. Pochi giorni fa nel sito archeologico è iniziato il lavoro di pulizia. Una volta eliminate le erbacce inizieranno gli studi veri e propri: si tratta della nona campagna di scavo. E chissà se come gli anni scorsi verranno alla luce nuovi tesori che racconteranno una nuova pagina del territorio sanverese.

Di certo è che nel sito di S’Urachi c'è un villaggio nuragico. Gli archeologi continueranno gli scavi interrotti lo scorso anno. Come ormai accade da tempo attorno a quello che secondo gli esperti risulta essere uno dei maggiori monumenti nuragici dell'Isola che si estende maestoso su un dosso, lavorerà una squadra internazionale di docenti provenienti dagli Stati Uniti e dalla Sardegna.

Si tratta del proseguimento di un lavoro iniziato nel lontano 2012, finanziato dalla Brown University e dall'amministrazione comunale di San Vero Milis. Gli studiosi saranno guidati da Peter Van Dommelen, direttore scientifico del sito nuragico. L’obiettivo è quello di trovare informazioni per raccontare chi abitava in quel preciso punto. E come sempre il sito sarà meta di turisti e curiosi.

