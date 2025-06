Sembreranno cittadini normali, vestiti con abiti da mare, in realtà però saranno gli agenti della polizia locale. L'ordinanza contro gli incivili emanata due settimane fa dal sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti sul territorio costiero, non funziona. Ecco perché il primo cittadino ha deciso di utilizzare anche altri metodi. È lui stesso ad annunciare la novità, alla luce dei continui abbandoni dei rifiuti lungo il litorale, sia sul sito del Comune ma anche sui social.

«Ho chiesto al servizio di vigilanza di svolgere attività dedicata anche in borghese - spiega Tedeschi - Ricordo inoltre che l'ordinanza prevede l'uso di dispositivi di videosorveglianza mobili per l'accertamento di reato. Il provvedimento è stato necessario a tutela dell'ambiente e della maggioranza dei cittadini che differenziano e conferiscono correttamente i rifiuti. Questa ordinanza - continua Tedeschi - è un punto fermo nella lotta a chi, trovando più facile utilizzare i propri rifiuti piuttosto che differenziarli e conferirli come da calendario, mediante il servizio porta a porta o presso i due ecocentro, si preferisce deturpare il nostro territorio, il tutto ovviamente a spese della collettività. Ricordo che il conferimento dei rifiuti domestici deve rispettare le modalità previste dal servizio di ritiro porta a porta e non possono, in nessun caso, essere conferiti nei cestini stradali o cestini al servizio dei bagnanti».

Tedeschi ricorda poi che a breve sarà attivo nuovamente dopo anni di stop anche l'ecocentro di Putzu Idu.

