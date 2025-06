Esercitazione antincendio nel porticciolo di Torregrande. Lo scenario ha visto le fiamme svilupparsi, molto probabilmente a causa delle alte temperature, su una barca da diporto ormeggiata al molo “T”.

Il personale del porticciolo ha provveduto ad attuare le prime misure di intervento con gli estintori a disposizione, ed ha quindi contattato la sala operativa della Capitaneria di porto per attivare la macchina dell’emergenza. Fatta allontanare anche l’unità navale che si trovava accanto a quella in fiamme.

Quindi l’intervento dei vigili del fuoco e della guardia costiera per estinguere il rogo. Nel porticciolo anche l’arrivo di un’ambulanza della Croce Rossa per un intervento sanitario per due persone infortunate, un ustionato e un intossicato.

Buono il risultato dell’esercitazione, con tutti gli attori in causa che hanno ben cooperato nella gestione dell’emergenza.

