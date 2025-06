Entro domani, a Samugheo, i proprietari o affittuari di terreni nel centro abitato e nelle zone limitrofe devono ripulirli da erbacce, fieno e sterpaglie.

Lo prevede un’ordinanza firmata dal sindaco Basilio Patta pochi giorni. Stessa cosa dovranno fare i responsabili di cantieri edili e stradali, di strutture artigianali e commerciali. Orti, cortili, terreni che ricadano dentro il paese o nelle immediate vicinanze dovranno essere puliti con cura e liberati da qualsiasi materiale infiammabile.

«Gli interventi di pulizia e manutenzione - chiariscono dal Comune con un avviso pubblicato sul sito istituzionale - devono essere effettuati ciclicamente in modo da garantire in ogni momento la perfetta pulizia dei luoghi per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo dal 1 giugno al 31 ottobre. In caso di inadempienza si rischia la sanzione amministrativa fino a euro 500 euro».

A vigili urbani e alle forze di polizia competenti in materia ambientale, il compito di vigiliare perché quanto previsto dall’ordinanza venga rispettato in modo da scongiurare il pericolo di incendio.

