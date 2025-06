Via Linnaris, a San Nicolò d’Arcidano, si fa bella. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 300 mila euro da parte della Regione per lo svolgimento di un importante progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto di strada che non gode di ottima salute.

«Abbiamo partecipato al bando regionale – spiega il sindaco Davide Fanari – con un progetto esecutivo proprio per l’importanza che questo tratto di viabilità assume per il nostro paese, arteria stradale che risulta fortemente compromesso da radici e cedimenti strutturali che ne mettevano in discussione la sicurezza».

Prevista la manutenzione straordinaria del manto stradale con il rifacimento totale del tratto di strada danneggiato, poi la realizzazione di barriere protettive e l’installazione della segnaletica stradale e di sistemi di drenaggio per prevenire rischi legati alle condizioni meteo. L’intervento prevede poi la pulizia e risagomatura delle cunette, la sostituzione degli alberi di pino esistenti ai fianchi della carreggiata con alberi ad alto fusto meno invasivi e la pulizia e ridimensionamento pozzetti di scarico delle acque.

«Il finanziamento ottenuto dalla Regione rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento della viabilità e la sicurezza dei cittadini - spiega Fanari - Questo intervento è una delle priorità per l’amministrazione, in quanto mira a garantire una strada più sicura e funzionale, fondamentale per la viabilità locale. Con l’iscrizione delle somme in bilancio, gli uffici provvederanno all’appalto dei lavori e si prevede la loro conclusione entro la fine dell’anno. Durante il periodo di realizzazione, potrebbero verificarsi limitazioni al traffico, per cui si consiglia agli utenti della strada di prestare attenzione alla segnaletica temporanea».

