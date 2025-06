Il CEAS Monte Arci di Morgongiori compie 25 anni, celebrati con un evento che prevede diverse attività rivolte a tutta la comunità.

Venerdì 27 giugno, nella sede del Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità di via Monte Arci, una giornata intera di appuntamenti, organizzati dalla stessa struttura e dal Comune.

Il programma prenderà il via alle 10.30, con il laboratorio di lettura per bambini “A Caccia di Personaggi … Tra le pagine”, in collaborazione con la Biblioteca comunale.

Nel pomeriggio, invece, alle 18, l’evento “La Terra Racconta: Geologia e Rocce del Monte Arci”, a cura del geologo Francesco Cuccuru. Alle 19, “Storie vere e presunte de Codrobiu”, un racconto (in parte in sardo), a cura del micologo Luca Cuccu. Chiusura alle 20, con il concerto al tramonto con il violoncellista Gianluca Pischedda che presenta “Alone”, con violoncello, voce e elettronica.

