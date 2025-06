Strade più accoglienti ma soprattutto più sicure. Buone notizie a Riola Sardo per la viabilità pubblica.

Il Comune, grazie alla partecipazione del bando regionale dal titolo “Manutenzione e miglioramento della viabilità urbana”, ha ottenuto un finanziamento di 150mila euro. Risorse che, sommate ad altri settantamila euro che arrivano dalle casse comunali, serviranno per intervenire in varie zone del paese.

Le lavorazioni principali consistono nella fresatura e il ripristino del tappetino di usura in alcuni tratti di strada, il rappezzo di alcune parti della pavimentazione esistente per la sua messa in sicurezza e l'apposizione della segnaletica verticale ed orizzontale necessaria alla corretta identificazione della sede stradale e dei nuovi attraversamenti. E poi anche attraversamenti pedonali rialzati con segnaletica luminosa. Gli interventi saranno eseguiti nelle vie Montessori e Roma.

«Le lavorazioni prenderanno il via nei prossimi giorni - fanno sapere dal Comune - a tal proposito chiediamo la collaborazione nel verificare le eventuali comunicazioni con cartellonistica riguardante l'inizio del cantiere con annessa ordinanza per lo sgombero dei tratti interessati».

