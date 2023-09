Sarà come sempre un grande villaggio dove si celebrerà la cultura del mare, l’inclusività, il rispetto dell’ambiente, lo sport, l’arte, l’enogastronomia e tanto altro ancora. Manca poco più di un mese alla grande festa del “BlueSurFest- La Sagra del Surf 2023” che si terrà su lungomare di Putzu Idu, nella marina di San Vero Milis, il 20, il 21 e il 22 ottobre, ma già c’è qualche anteprima.

Sarà l’unica tappa italiana di una ricca rete composta da sei festival che si snodano tra Germania, Spagna, Irlanda, Portogallo, Italia e Francia. Si tratta di un progetto paneuropeo co-finanziato dal programma Erasmus Sport dell’Unione Europea per sviluppare una serie di festival sportivi inclusivi. Il lungomare di Putzu Idu sarà una grande palestra a cielo aperto con la presenza di associazioni sportive: si praticherà il pugilato, il calisthenics, il crossfit, la poledance, lo skate, la muaythai, il brazilian e altri ancora.

Si terranno diversi workshop con la finalità di promuovere e far conoscere il surf adattato in Italia. Il grande evento intende sensibilizzare il pubblico anche nel delicato tema del rispetto dell’ambiente, soprattutto dell’ecosistema marino.

Si terrà anche un’escursione esplorativa del territorio finalizzata ad informare i partecipanti in merito alle peculiarità del territorio e sull’importanza di conservare la biodiversità. Spazio anche agli appassionati di fotografia con un contest fotografico. Saranno organizzati alcuni laboratori di riciclo creativo tramite l’uso di materiali di scarto. Il “Quartiere degli Artisti” è la novità che accompagna l’edizione 2023: i pittori troveranno spazio in una “SeArt Gallery”. A far ballare e ad intrattenere il pubblico saranno presenti, direttamente da Radio 105, radio partner dell’evento, lo speaker Moko e Dj Fargetta.

© Riproduzione riservata