In Marmilla si accendono i falò in occasione di San Sebastiano e Sant’Antonio.

Nel fine settimana appuntamenti con i riti e le vecchie tradizioni ad Albagiara, Sini e Gonnosnò, occasione anche di incontro e aggregazione.

Ad Albagiara, domani, la Pro loco organizza i festeggiamenti in onore di San Sebastiano. Alle 16.30 la processione, poi la celebrazione della messa. Alle 18, nella casa museo, accensione del fuoco e cena per tutti, seguita da una serata musicale con l’organettista Paride Peddio. Sempre domani, a Sini, Pro loco, Comune e Parrocchia proporranno “Su Fogadoi de Sant’Antoi, Santu Srebastiau e Santa Cra”. Alle 17 la benedizione ed accensione del falò, con l’accompagnamento musicale del fisarmonicista Mattia Mura, in piazza Eleonora d’Arborea. A Gonnosnò, per San Sebastiano, l’organizzazione è di un comitato spontaneo, diretto da Enrico Cancedda.

Domani, alle 17, la messa, poi il rosario cantato in lingua sarda e alle 19 la benedizione e l’accensione del falò. A seguire fuochi d’artificio, ballo sardo per tutti e, alle 20.30, degustazione di prodotti tipici. Domenica, dalle 10, processione per le vie del paese e, alle 11, la messa solenne.

