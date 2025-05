Due i punti all'ordine del giorno che verranno discussi durante il Consiglio comunale di San Nicolò d'Arcidano, convocato per domani 23 maggio alle 19. Ci sarà l'approvazione dell'accordo per l'utilizzo dell'Albo dei soggetti accreditati a fornire il servizio di assistenza domiciliare nei comuni del Distretto di Ales Terralba ma anche la modifica del Regolamento dell'area di sosta attrezzata per i nomadi, realizzata tempo fa dal Comune alla periferia del paese, dopo il grave incendio del 2011.

Su questo punto si sofferma il sindaco Davide Fanari: «Abbiamo deciso di modificare il regolamento in modo che l'Ente abbia più garanzie ma anche per evitare malumori tra i vari richiedenti. Ora per accedere agli alloggi sono stati stabilità nuovi criteri. Un esempio è che chi entrerà dovrà occuparsi anche dell'attivazione delle varie utenze, non sarà più il Comune a fare da tramite con vari Enti. Vogliamo poi più ordine, anche alla luce delle tante domande che arrivano».

