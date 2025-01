Cambiano ancora gli orari e i giorni degli Ascot, gli ambulatori straordinari per i pazienti rimasti senza medico di base. La Asl 5 di Oristano ha fatto sapere che l’Ascot di San Nicolò d’Arcidano, in via Eleonora d’Arborea, previsto per dopodomani, venerdì 24 gennaio, si svolgerà dalle 9 alle 14.

A San Vero Milis il turno dell’Ascot, in via Santa Barbara 13, previsto per dopodomani venerdì 24 gennaio, è stato posticipato a sabato 25 gennaio dalle 9 alle 14. Il servizio è a disposizione dei pazienti senza medico di famiglia di San Vero Milis, Zeddiani e Narbolia.

Gli Ascot in provincia sono attualmente 33. I cittadini privi del medico di famiglia possono recarsi gratuitamente presso gli ambulatori straordinari muniti di tessera sanitaria e della documentazione sanitaria relativa a farmaci e prescrizioni specialistiche. I cittadini possono rivolgersi al medico dell'Ascot per visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari, certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.

© Riproduzione riservata