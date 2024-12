Natale si avvicina ed è tempo di festa anche a San Nicolò d’Arcidano. Per dicembre, l’amministrazione comunale propone una serie di eventi rivolti non solo a residenti. Sono state programmate diverse iniziative per le festività, allestite grazie al contributo dell'Assessorato della Cultura della Regione Sardegna e alla collaborazione della Fondazione Maria Carta. Concerti, spettacoli, giochi e mercatini, per adulti e bambini.

Innanzitutto, è confermato il titolo del contenitore: “Abettendi Paschixedda”, dopo le giornate del 13-14-15 dicembre che hanno visto esibirsi diversi artisti. Si proseguirà questo fine settimana: sabato 21, alle 15.30, l'apertura dei mercatini di Natale e del villaggio di Babbo Natale, con gonfiabili, truccabimbi, elfi e Babbo Natale, cioccolata calda e zucchero filato per tutti i bambini. Alle 16.30 serata etnofolk con I Fantafolk di Vanni Masala e Andrea Pisu accompagnati da Giancarlo Seu e Alessandro Melis. Seguirà la sfilata per le vie del paese con suoni, balli e canti dei gruppi folk di San Nicolò d’Arcidano, Laconi, Oristano e Tempio Pausania, con ritrovo finale in piazza Roma. Alle 19.30 degustazione gratuita di malloreddus alla campidanese.

Domenica 22, alle 10, saranno aperti i mercatini di Natale. Alle 16 percorso del vino con diverse cantine locali; alle 18.30, intrattenimento musicale con Beppe Dettori, Niera e la musica rap presentato da Giacomo Serreli; dalle 19.30 degustazione gratuita di pennette al cardoncello e salsiccia fresca.

Durante l’intero periodo delle festività natalizie sarà possibile visitare il Presepe popolare napoletano, allestito nel salone parrocchiale di via Roma.

