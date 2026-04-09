A Samugheo si lavora per predisporre il nuovo bando per la gestione del chiosco bar, di proprietà comunale, nel parco giochi in località “S’Ena”.

Il contratto in essere risulta infatti scaduto da tempo e il gestore sta lavorando in regime di proroga. «È urgente avviare le procedure di gara per garantire una gestione stabile, duratura e pienamente legittimata», chiariscono dalla Giunta guidata dal sindaco Basilio Patta nella delibera adottata nei giorni scorsi.

Secondo le indicazioni date dall’esecutivo la struttura dovrà essere affidata per 15 anni decorrenti dalla stipula del contratto. L’importo annuo di locazione a base di gara è fissato in sette mila euro, oltre l’Iva. Adesso agli uffici il compito di predisporre gli atti per il bando di gara, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Giunta.

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