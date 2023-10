Due fidanzati originari di Samugheo sono stati denunciati dai carabinieri per maltrattamento di animali.

La vicenda è emersa il 23 settembre scorso quando i continui maltrattamenti ai danni di un povero cucciolo di cane corso sono stati segnalati ai carabinieri.

Secondo quanto ricostruito i fidanzati, lui 25 anni lei 22, entrambi camerieri impegnati nella stagione turistica a Dorgali, malmenavano continuamente il cagnolino colpendolo con calci violenti. Atteggiamenti frequenti come testimoniato dalle telecamere che hanno ripreso i vari momenti in cui la coppia se la prendeva con l’animale.

Dopo tutti gli accertamenti da parte dei carabinieri di Samugheo, è scattata la denuncia per maltrattamento di animale. Sono in corso ulteriori verifiche: non è escluso che il cucciolo possa essere dato in affidamento e sottratto a quell’ambiente non certamente ideale per un cagnolino.

