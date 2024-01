Il Consiglio comunale ancora convocato per le ore 15, scatena le ennesime proteste dei consiglieri della minoranza “Democrazia è Partecipazione” Antonella Mugheddu, Basilio Pitzalis, Mario Loi, Gerolamo Barra. «Questo orario - scrivono i consiglieri - è incompatibile con il nostro orario di lavoro e impedisce altresì la partecipazione dei cittadini».

Da qui la decisione del gruppo di disertare la riunione sia per la difficoltà oggettiva ad essere presenti sia, e soprattutto, in segno di protesta contro una prassi che non costituisce più un’eccezione, ma è diventata una regola non più accettabile. «A nulla – scrivono i consiglieri - sono valse le precedenti numerose rimostranze, sia scritte che verbali e neppure l’interrogazione formulata lo scorso mese di maggio alla quale il sindaco si è ben guardato dal dare risposta scritta».

«A niente è valsa neppure – fanno notare ancora - l’accorata rimostranza di un cittadino che, nel corso della riunione del Consiglio comunale, tenutasi il 20 novembre, ha chiesto espressamente di voler garantire la partecipazione dei cittadini samughesi fissando le riunioni in orari compatibili con le loro esigenze lavorative».

