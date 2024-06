Per il quarto anno consecutivo il Comune di Samugheo partecipa al Festival @Archivissima e alla Notte degli Archivi con delle iniziative proprie che hanno lo scopo di far conoscere ai cittadini l’importanza dell’archivio storico comunale come strumento privilegiato di conoscenza e di ricostruzione della storia locale. Quest’anno il progetto è stato rivolto ai giovanissimi studenti delle classi 1 A e 1 B della scuola secondaria di primo grado di Samugheo.

Seguendo il tema "passioni", l'Istituto Comprensivo di Samugheo e il Comune, in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica della Sardegna, hanno portato avanti un percorso di conoscenza del mondo degli archivi, che si è sviluppato nel corso dell'anno scolastico 2023-2024. Alunne e alunni hanno avuto modo di incontrare professionisti archivisti e funzionari alla tutela, visionare documenti e visitare l'Archivio di Stato di Cagliari.

Il progetto si è concluso con la preparazione di elaborati finali. «Il Comune di Samugheo aderisce al festival ormai da quattro anni poiché avendo un archivio storico ritiene doveroso renderlo vivo e concreto presso la popolazione. I tre anni precedenti hanno permesso al Comune insieme alla scuola di ricostruire delle piccole porzioni di storia samughese. Quest’anno si è lavorato affinché la conoscenza di tutto ciò che ruota intorno al mondo degli archivi storici contribuisse a far sbocciare la “passione” per gli stessi»m spiega l’assessora alla Cultura Elisabetta Sanna.

