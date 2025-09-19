A Samugheo si guarda al risparmio energetico. In quest’ottica nei giorni scorsi la Giunta guidata dal sindaco Patta ha adottato e dichiarato di pubblico interesse la proposta di partenariato pubblico privato, in project financing, presentata da un promotore privato per l’affidamento in concessione di lavori e servizi per la riqualificazione energetica con trasformazione di alcuni fabbricati di proprietà del Comune in edifici “Nzeb”, ovvero ad altissima efficienza energetica e che coprono la quasi totalità del loro fabbisogno energetico attraverso fonti rinnovabili.

Un partenariato che comprende anche la conduzione e manutenzione degli impianti al servizio degli edifici. Gli edifici interessati sono: il nido per l’infanzia in via Gramsci, la scuola per l’infanzia in via Principe Amedeo, la scuola primaria in via Calamandrei, la palestra comunale in via Ferraris e il Centro sociale “Casa Mura” in via Principe Amedeo.

“La proposta della Società ENERSOLAR srl prevede investimenti che verranno remunerati attraverso il pagamento di un canone annuale per la gestione ventennale dei servizi oggetto di interventi”, si chiarisce nella delibera adottata dalla Giunta. E si precisa: “Gli importi dei lavori e servizi connessi alla realizzazione delle opere non sono a carico dell’Ente concedente in quanto è prevista la copertura finanziaria totale tramite il conto termico 3.0”. L’importo delle opere previste ammonta a 5.528.064 euro.

