A Samugheo mostre e laboratori in programma al museo Murats.

In questi giorni l’esecutivo guidato dal sindaco Basilio Patta ha approvato il documento programmatico delle attività per il prossimo triennio. Sia quest’anno che nel 2025 sarà proposta la Biennale della Fiber art sarda.

Nel 2023 è prevista anche “Aracne sarda”, la mostra antologica delle opere di Daniela Frongia.

Il 2024 vedrà le esposizioni “I volti della maschera”, “Designer, idee e progetti per l’artigianato sardo” e “Il grande viaggio: archeologia e tessitura nei percorsi funerari della Sardegna”.

Nel 2025 sarà proposto “Esvam, l’alba di un nuovo mondo”. Tanti poi i laboratori didattici in programma al Murats. Per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria sarà proposto “Piccoli tessitori crescono”.

L’idea è quella di creare un legame con il passato attraverso un telaio in miniatura. Le scuole di ogni ordine e grado, con livelli di approfondimento diversi, saranno coinvolte nel progetto “Il tessuto come arte”. Si concluderà con la realizzare di un manufatto. Stessa scelta per il laboratorio didattico “A scuola di design e arte contemporanea”.

In questo caso gli studenti, partendo dall’esperienza della visita alle mostre, dovranno realizzare un oggetto di design.

