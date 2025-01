Disservizi e malumori a Samugheo dove i cittadini devono fare i conti con l’illuminazione pubblica che funziona a singhiozzo. Interi rioni privi di illuminazione e spesso il problema perdura per giorni. Per questa ragione il sindaco Basilio Patta, esasperato dalla situazione, ha scritto una nota sui social indirizzata alla cittadinanza per spiegare cosa sta accadendo e scusarsene con i cittadini.

«L’Amministrazione comunale si scusa con la comunità per i continui e crescenti disagi che l’interruzione della pubblica illuminazione sta cagionando in diversi vicinati dell’abitato – si legge nella nota a firma del primo cittadino - . Teniamo a precisare che gli accadimenti che determinano questa incresciosa situazione sono da attribuire nella loro totalità alle imprese che operano, è da puntualizzare, “in totale autonomia” non essendo vincolate alla supervisione dell’Ufficio Tecnico comunale, sia per la stesura della fibra ottica che per interventi di manutenzione sulla rete idrica e fognaria».

«Siamo impegnati tutti i giorni e in tutti i modi che la legge ci consente di utilizzare, per cercare di porre rimedio a quanto in essere, la cui condizione è oramai intollerabile». Il sindaco chiede quindi comprensione e pazienza.

© Riproduzione riservata