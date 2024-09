A Samugheo chi desidera essere inserito nell’albo unico comunale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale dovrà presentare domanda entro il 30 novembre.

Si dovrà dichiarare di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Samugheo, di aver assolto gli obblighi scolastici, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità. Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorali di sezione i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti a Forze armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti, i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

