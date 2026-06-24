A stagione balneare ampiamente iniziata arrivano le risorse dalla Regione per il salvamento a mare per le spiagge dell’Oristanese. La determinazione regionale è di ieri, martedì 23 giugno, per garantire il servizio Mare Sicuro a tutela dei villeggianti che già stanno frequentando le coste della provincia.

Le somme di quest’anno confermano lo stanziamento dell’anno scorso, la cifra più consistente va a Cabras con 72mila e 534 euro, poi Arborea 42mila, Santa Giusta 22mila quindi Oristano 27mila e San Vero Milis 38mila. Nel Montiferru e Planargia: Cuglieri 21mila, Narbolia 14mila, Bosa 18mila, Tresnuraghes circa 15mila e Magomadas oltre 8mila.

Risorse indispensabili per assicurare il prezioso servizio dei bagnini, torrette di avvistamento, e tutta l’attrezzatura come i rescue-sup, salvagente, pattino e i dispositivi sanitari di primo soccorso. Appena ricevuta la comunicazione i comuni bandiranno la gara d’appalto entro breve tempo per assicurare il servizio nei mesi di maggiore afflusso: luglio e agosto. Narbolia e Cuglieri però integreranno con risorse dalla casse comunali, per integrare il servizio indispensabile per salvare vite umane, fino a settembre inoltrato. Il Comune di Narbolia stanzierà risorse proprie per 39mila con due postazioni nella grande spiaggia di Is Arenas.

Il Comune di Cuglieri sta definendo la collaborazione con i Vigili del Fuoco di Oristano per integrare le tre postazioni nelle spiagge con il presidio acquatico, già attivo gli anni scorsi, per rafforzare il salvamento a mare in tutta la costa. Il presidio dei Pompieri, con moto d’acqua e battello pneumatico, coprirà il tratto di costa che va da Su Riu ‘e sa Ide fino alla spiaggia di Is Arenas nel comune di Narbolia, nel periodo delle due settimane a cavallo di ferragosto. Vigilanza costante per garantire una estate in sicurezza con il pronto intervento in mare in caso di bagnanti in difficoltà, barche e natanti in panne.

Le postazioni comunali dei bagnini, esperti soccorritori, saranno attive a Santa Caterina di Pittinuri, S’Archittu, quindi a Sas Renas sino a tutto agosto. Narbolia avrà due postazioni nella grande spiaggia di Is Arenas fino a metà settembre. Nell'area dei campeggi il servizio di salvamento sarà coperto dalle società private che gestiscono i camping.

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