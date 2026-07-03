Saldi al via, ma nelle famiglie oristanesi il budget sarà più contenutoIn provincia di Oristano la previsione si ferma a 77 euro per persona
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Quasi 30 euro in meno rispetto alla media italiana. È quanto spenderanno, secondo le stime di Confcommercio, le famiglie della provincia di Oristano durante i saldi estivi: 170 euro contro i 201 euro previsti a livello nazionale. Gli sconti scatteranno domani, sabato 4 luglio, con la speranza di dare ossigeno ai negozi del territorio e rilanciare gli acquisti nei punti vendita di vicinato.
A livello nazionale, secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio, la spesa complessiva raggiungerà i 3,2 miliardi di euro, pari a 91 euro pro capite. In provincia di Oristano, invece, la previsione si ferma a 77 euro per persona, un dato che riflette un potere d’acquisto ancora inferiore alla media del Paese.
«Anche quest’anno i saldi rappresentano per i negozi di moda della provincia di Oristano un’occasione importante per intercettare l’attenzione dei consumatori», commenta il presidente di Federmoda Oristano, Renzo Mereu. «Confidiamo che i cittadini e i visitatori sappiano trasformare questo appuntamento in un momento dal valore aggiunto puntando sulla qualità della consulenza che i professionisti del settore sanno dare privilegiando le attività di vicinato».
Confcommercio ricorda inoltre alcune regole per acquistare in sicurezza: il cambio dei capi è obbligatorio solo in presenza di difetti, la prova resta facoltativa, i pagamenti elettronici devono essere accettati e il cartellino deve riportare il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti, oltre allo sconto e al prezzo finale.