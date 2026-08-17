È una delle feste più antiche e identitarie del paese, un appuntamento che attraversa generazioni e che ogni anno richiama residenti, emigrati e visitatori. Dal 21 al 29 agosto la comunità terralbese celebra la 103ª edizione della Festa di Nostra Signora di Bonaria, un intreccio di devozione, storia e tradizioni popolari.

La festa si apre venerdì 21 agosto con il rosario alle 17 e la messa alle 17.30 nella chiesa di San Pietro, presieduta dall’arcivescovo Roberto Carboni e animata dal coro interparrocchiale. A seguire, il pellegrinaggio verso Marceddì, accompagnato dalla Confraternita Madonna del Rosario e dai suonatori di launeddas, attraverserà le vie storiche che collegano Terralba alla borgata marina. La serata si chiuderà alle 23 con lo spettacolo musicale dei Disizu, offerto dalla leva 1974.

Il giorno successivo, sabato 22 agosto, la festa si sposta nella chiesa della B.V. di Bonaria, dove alle 18 si terrà il rosario e alle 18.30 la messa, seguita dalla processione nelle vie della borgata con gruppi folk, banda musicale “Giuseppe Verdi” e associazioni locali. Dalle 20 spazio alla tradizione gastronomica con la sagra del pesce curata dai pescatori di Marceddì, mentre la serata proseguirà con lo spettacolo dei Ratti Matti e il gran finale pirotecnico dei Fratelli Massa di Serdiana. La domenica, 23 agosto, è dedicata ai momenti più suggestivi: dopo la messa delle 9, alle 10.30 si svolgerà la processione in mare, con la benedizione delle barche e dei pescatori, seguita dalla messa presieduta dal vescovo di Iglesias Mons. Mario Farci. La giornata si chiuderà con la celebrazione delle 19.30. Da lunedì 24 a venerdì 28 agosto, ogni sera alle 18.30 si terrà il rosario e alle 19 la messa nella chiesa della B.V. di Bonaria, in un clima di raccoglimento che accompagna la comunità verso il gran finale.

La festa si concluderà sabato 29 agosto con il rosario delle 17 e la messa delle 17.30, seguite dal pellegrinaggio di rientro verso Terralba, accompagnato da confraternite e gruppi folk. Il corteo attraverserà la strada provinciale e le vie principali del paese fino a raggiungere Piazza Cattedrale, dove alle 23 si terrà lo spettacolo musicale dei Feedback – U2 Coverband.

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