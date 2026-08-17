Oristano, più ordine e sicurezza nel cimitero San Pietro: gara da 268 mila euroStop ai manufatti costruiti senza un disegno unitario e ai piccoli cantieri disseminati tra le tombe
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Stop ai manufatti costruiti senza un disegno unitario e ai piccoli cantieri disseminati tra le tombe. Il Comune di Oristano mette mano al cimitero di San Pietro con un intervento da 268 mila euro di lavori e prepara la gara per affidarlo a un’impresa.
L’obiettivo è cambiare il sistema seguito finora. «Nei cimiteri insistono dei manufatti realizzati sia da privati concessionari che dal Comune» e la mancanza di coordinamento ha prodotto costruzioni «difformi per quote, dimensioni, altezze ed allineamenti». Il risultato, si legge nella determina, è un’estetica poco gradevole e soprattutto «ostacoli alla fruibilità della struttura al pubblico ed agli operatori».
Non solo. «La coesistenza di tanti piccoli cantieri ovunque dislocati» rende infatti la fruizione del cimitero «difficoltosa e, in alcuni casi, anche pericolosa».
Per questo l’Amministrazione ha deciso di regolamentare l’attività edilizia: sarà il Comune a realizzare direttamente i manufatti, per poi cederli ai concessionari. Si parte da San Pietro, con l’idea di estendere successivamente il modello anche ai cimiteri delle frazioni.
La gara sarà negoziata, attraverso SardegnaCAT, con l’invito a cinque operatori economici. Una volta consegnati i lavori, l’impresa avrà 90 giorni per completare l’intervento.