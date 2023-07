Nel Guilcier ritorna l’appuntamento tanto atteso dai giovani. Sabato 29 luglio si terrà infatti il carnevale estivo abbasantese. In prima linea nell’organizzazione dell’evento i ragazzi della Consulta giovani di Abbasanta sempre molto attivi nel proporre diverse iniziative nel corso dell’anno. Sabato l’appuntamento è per le 18. La partenza è prevista da via Matteotti e la conclusione della sfilata delle maschere all’ex fiera. A seguire balli di carnevale proposti nel piazzale dell’ex fiera. Per l’occasione si attende un pubblico numeroso.

Ricco calendario invece ad Allai per “Palcoscenico d’estate”, la kermesse proposta da Teatro del segno in collaborazione con il Comune ed altri enti dal 13 luglio al 19 agosto. Tante le proposte: spettacoli, film, teatro, eventi enogastronomici. Il prossimo appuntamento è per il 30 luglio con il film d’animazione “Luca”. Il 3 agosto spettacolo di mino “L’incantatore di folle”, il 4 lo spettacolo teatrale “Why clitennestra way?”, il 5 lo spettacolo “Capputtezzo rozzo”. Il 7 agosto sarà presentato il libro “Lengua serpentina” di Giovanni Basile e Beppe Barra. Il 10 si prosegue con il concerto di musica Hip Hop, Reggare e Raggamuffin con il gruppo Randagiu Sardu. L’11 agosto ritorna il tradizionale appuntamento con “Spaghetti musicali” a cura della Pro loco. Il 12 agosto lo spettacolo “La società del malessere”, mentre il 13 lo spettacolo musicale “Simmo ‘e Napule!”. Il 17 agosto la kermesse allaese prosegue con il concerto blues Gs Trio “Blues night”. Il 18 sarà proposta l’opera lirica “L’elisir d’amore”. Il 19 il concerto di chiusura della ricca manifestazione con “Nemos, Ethnic Music Original Sardinia”. I vari appuntamenti saranno proposti tra Piazza Sant’Isidoro e Piazza dei Balli sempre alle 22.

Al via invece a Fordongianus la 29° edizione del Simposio internazionale di scultura su pietra trachite. Sarà inaugurato venerdì 28 luglio alle 18,30 sul lungo fiume. Da manifestazione nata per la valorizzazione della pietra locale e della sua lavorazione è divenuta un appuntamento fisso. Nel parco archeologico delle terme romane riunirà 6 artisti nazionali e internazionali provenienti da Sardegna (Genesio Pistidda), Toscana (Selene Frosini), Puglia (Valeria Greco), Lombardia (Silvia Maffioli) e da Belgio (Jorg Van Daele) e Spagna (Carlos Lorenzo). Gli artisti fino al 5 agosto potranno creare le loro opere. La premiazione è prevista per sabato 5 agosto alle 18.30. Durante il simposio, dal 2 al 5 sarà presente il Sindaco di Samoëns (comune gemellato con Fordongianus) con 4 assessori. “L’obiettivo principale del Simposio è quello di tramandare e valorizzare una delle attività economiche più importanti dell’economia di Fordongianus: la lavorazione della trachite”, spiega il sindaco Serafino Pischedda. Il simposio è organizzato col contributo di numerosi enti e associazioni. Tra questi Regione, Comune e Pro loco di Fordongianus, Fondazione di Sardegna, Unione dei comuni del Barigadu, Forestas e l’Hotel Terme di Sardegna.

