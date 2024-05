La curiosità è tanta, ma ormai l’attesa è finita. Entro sabato alle 12, dovranno essere infatti presentati i candidati alla carica di sindaco e le liste nei quattro Comuni dell’ Oristanese ( Bosa, Magomadas, Sorradile e Sini), dove insieme agli europarlamentari, l’8 e 9 giugno i cittadini saranno chiamati a scegliere anche i loro amministratori locali.

La prima certezza è che, salvo sorprese dell’ ultim’ora, in tutti i paesi saranno presentate almeno due liste, con la conseguenza che nessuno corre il rischio di non ottenere il quorum e quindi di essere commissariato. A Bosa, nel centro più popoloso di questo tornata elettorale, ufficializzate già da giorni le candidature di Alfonso Marras (il nome della lista è in dirittura d’arrivo) e quella di Giuseppe Ibba che guiderà il raggruppamento “Bosa noi ci siamo”. Nel terzo schieramento nessuna anticipazione ancora sul nome del candidato a sindaco, ma ormai la scelta sarebbe solo una questione di ore fra Alessandro Campus e Gianni Papi. «Tutti i nomi compreso quello del candidato sindaco - annuncia Carlo Solinas - saranno resi noti quando presenteremo le liste».

Per quanto riguarda i candidati, certe le presenze con Marras di tutti ( o quasi) gli assessori della Giunta Casula con in testa il vice sindaco Federico Ledda, le assessore Paola Pintus e Maria Giovanna Campus, ma anche del consigliere Marco Naitana. A sostegno di Ibba le certezze sono la già assessora Ilenia Addis, Angelo Masala, Simona Cadoni, Pietrina Ledda, Fatima Pintore.

Sempre in Planargia, ma a Magomadas, paese attualmente commissariato, si affronteranno ugualmente due liste. Quella dell’ex sindaco Emanuele Cauli che schiera tre ex vice sindaci Antonio Pitzolu, Alessandro Pala e Giovanni Battista Carta. Il raggruppamento avversario dovrebbe essere guidato da Angelo Masia e comprende diversi ex amministratori.

A Sini in Marmilla, come nel 2019, in campo ci saranno quasi certamente due liste. Quella capeggiata da Andrea Carracoi, mentre per la seconda diverse indiscrezioni ma poche certezze.

Nel Barigadu, a Sorradile, scelte definite da tempo con la maggioranza uscente del sindaco Pietro Arca che lascia dopo 15 anni, alla cui guida è stato indicato l’imprenditore in pensione Giampaolo Loi. A sfidarlo Massimo Zaru, già consigliere di minoranza. Praticamente definite le liste: con Loi ci saranno le due assessore Piera Fadda e Ferdinanda Putzolu e il consigliere uscente Leonardo Fadda. Correranno per un posto in Consiglio anche Antonella Tatti, Paolo Mannu, Stefano Carta e Mariastella Firinu. Con Zaru l’ex assessore Bachisio Piga ed ancora Marco Congiu, Federica Campus, Lucia Deias, Fabrizio Obinu, Federico Cau e Giorgia Fadda.

