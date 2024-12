Tanti gli appuntamenti in programma domani e domenica, a Ruinas, inseriti all’interno del cartellone di eventi, stilato dal Comune in collaborazione con le associazioni locali, “Ruinas, un paese da vivere fra Arte, Tradizione, Cultura, Ospitalità”. Domani è in programma la “Castagnata&Mercatini di Natale” e la “Festa di Natale degli Anziani”, organizzata in collaborazione tra Pro loco e il “Coro Ghentiana”. Dalle 10.30, la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Martire. Alle 12.30 il pranzo, negli spazi del Centro Sociale di via San Giorgio. Alle 15, invece, nella piazza Nuova, il taglio del nastro ai mercatini di Natale, accompagnati dalla castagnata. Alle 17, spazio allo spettacolo “Palazzo d’Inverno”, in compagnia del gruppo “Suoni di Sardegna”. Domenica, invece, dalle 7.30, nella palestra comunale del paese, organizzata dalla Polisportiva Budokan 84, l’ultimo appuntamento federale stagionale del settore Judo regionale. In gara i piccoli atleti dai 4 ai 6 anni (in tutto a Ruinas saranno circa 250 da tutta la Sardegna). Sempre domenica, dalle 9, si terrà anche “Dipingi Ruinas 2024”, concorso di pittura estemporanea istituito dal Comune. Il concorso è aperto a tutti gli artisti, massimo 25 partecipanti, maggiorenni, di qualsiasi tendenza espressiva, che cercheranno di ritrarre paesaggi, scorci e monumenti che caratterizzano Ruinas. Una giuria specialistica esaminerà le opere e proclamerà i primi 3 classificati, che verranno premiati, alle 18, nell'aula consiliare del municipio.

