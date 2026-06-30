Sabato 4 luglio, a Ruinas, è in programma la seconda edizione della “Sagra del Cinghiale”.

L’iniziativa, dopo il successo ottenuto nel corso della prima edizione, è proposta dal comitato di San Giorgio 2026. Il programma prevede, alle 20, in piazza Nuova, la cena collettiva. Il menù proposto prevede antipasto, primo, due secondi, contorno, frutta, acqua e vino. Per la partecipazione è prevista una quota di contribuzione (20 euro adulti, 17 i ragazzi dai 10 ai 17 anni, gratis i piccoli sotto i 10 anni).

La serata, inoltre, sarà accompagnata da una rassegna dedicata alla musica tradizionale, con la partecipazione degli allievi della scuola dell’organettista Roberto Fadda.

La sagra sarà un momento per celebrare i sapori della cucina ruinese, un’occasione per gustare dei piatti cucinati secondo le ricette locali.

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