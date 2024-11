Il Comune di Ruinas ha pubblicato un avviso per informare che è possibile presentare l’istanza per la concessione dei contributi economici a titolo di rimborso delle spese sostenute negli anni 2022-2023-2024 dai nuclei familiari che hanno usufruito dei servizi asili nido, micronidi pubblici o privati autorizzati.

I requisiti per poter accedere al "Bonus Asili Nido" prevedono che i nuclei familiari debbano avere uno o più figli a carico di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, aver sostenuto delle spese per la frequenza dei propri figli in asili nido, micronidi pubblici o privati e un’attestazione ISEE in corso di validità il cui valore non superi i 40mila euro.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Ruinas, presso l’Ufficio Protocollo dell’ente, utilizzando il modulo di domanda predisposto dagli uffici, entro il 15 dicembre. Richieste che si potranno spedire via Pec (protocollo.ruinas@legalmail.it), e-mail (protocollo@comune.ruinas.ot.it) o a mano in formato cartaceo al protocollo del Comune.

