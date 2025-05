Grande partecipazione, a Ruinas, alle giornate del progetto “Benessere in Movimento – Corretti stili di vita e salute”. Coinvolti attivamente gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado. L’iniziativa è del Comune di Assolo in collaborazione con quelli di Ruinas e Villa Sant’Antonio, con il sostegno dell’Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e l’organizzazione dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo.

«Il progetto - afferma Giuseppe Minnei, Sindaco di Assolo e promotore del progetto educativo - nasce da un dialogo autentico, da uno scambio di idee e riflessioni che ho avuto l’onore di portare avanti con il dottor Salvatore Melis, direttore scientifico dell’iniziativa. Questo confronto ha dato forma a un percorso che vuole affermare, con decisione e coerenza, una cultura del benessere accessibile, consapevole e inclusiva. Vogliamo promuovere una cultura del benessere che metta al centro l’alimentazione sana, l’equilibrio psico-fisico e la qualità della vita, anche e soprattutto in quei paesi che spesso vengono lasciati ai margini».

Durante gli incontri di Ruinas, gli studenti sono stati coinvolti in attività didattiche, laboratori pratici e momenti di confronto. Negli stessi giorni, sempre a Ruinas, ha preso il via anche il laboratorio esperienziale “Gusto e Benessere: i Sapori della Tradizione”, che unisce educazione alimentare e valorizzazione del patrimonio gastronomico locale.

«Nonostante un'iniziale titubanza da parte dei ragazzi - afferma Gianni Tatti, Sindaco di Ruinas - siamo felicissimi di constatare che tutti i partecipanti si sono dimostrati estremamente entusiasti e soddisfatti delle attività proposte. Crediamo fortemente che iniziative di questo tipo siano fondamentali per le nostre comunità, specialmente per i piccoli comuni dell’interno della Sardegna, dove spesso risulta più difficile garantire opportunità educative di alto livello. Investire nell’educazione alimentare e motoria significa non solo migliorare la salute immediata dei nostri giovani, ma anche lavorare concretamente sui valori più autentici del nostro territorio e sul futuro della nostra comunità».

Il progetto “Benessere in Movimento” proseguirà nelle prossime settimane a Ruinas (12 maggio, dalle 14.30 alle 18, e 14 maggio dalle 8.30 alle 12.30) e Villa Sant’Antonio (8, 14 e 24 maggio, dalle 10 alle 13.30). L’intero progetto si concluderà il 4 giugno con una grande convention finale nella sala convegni del centro sociale di Ruinas, alla presenza di studenti, famiglie, insegnanti, amministratori locali e associazioni.

