È tutto pronto a Ruinas per i festeggiamenti in onore di San Teodoro, ricorrenza molto sentita nel paese, organizzata dall’omonimo Comitato. I festeggiamenti religiosi si terranno nella giornata di domenica, da oggi, invece, quelli civili (in piazza Nuova). Stasera, a partire dalle 22, lo spettacolo musicale con il gruppo “A Bratzos Tentos”. Domani, alle 17, i giochi per i bambini, mentre alle 22 il concerto con Giuseppe Dettori. A mezzanotte il DJ Set. Domenica, alle 10, la processione del Santo dalla Chiesa di San Giorgio Martire a quella di San Teodoro Martire. Alle 11 la Messa, accompagnata dal “Coro Ghentiana”; a seguire lo spettacolo pirotecnico. La sera, alle 17.30, si esibiranno il suonatore e il gruppo folk di Ula Tirso. Chiude, alle 22, lo spettacolo musicale del gruppo “Zenias”.

