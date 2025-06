Tra loro c'è chi sogna di aprire un ristorante vegano, chi lavora alla creazione di una nuova comunità rurale in Cantabria e chi è cresciuto in una famiglia di agricoltori e ora vuole diventare ingegnere agrario pubblico. Ma anche chi ha scoperto la permacultura durante un volontariato in Uruguay.

Nel paese del Sarcidano è nato "Roots & Routes", uno scambio giovanile Erasmus promosso dall'associazione Culturale Giovani Iddocca, che ha l'obiettivo di trasformare la ruralità in un'opportunità. Fino al 10 giugno a Laconi venti giovani con età tra i 19 ei 33 anni che provengono da contesti diversi capiranno assieme come rigenerare le comunità rurali e costruire una vita più in sintonia con la natura. Sono arrivati a Laconi dalla Spagna, Portogallo, Turchia e anche Sardegna per immaginare insieme un futuro sostenibile. Durante questi giorni è previsto anche un momento di dialogo con alcune realtà del territorio che stanno già tracciando strade nuove per lo sviluppo locale.

I partecipanti avranno l'occasione di incontrare chi, nella pratica quotidiana, ha scelto di restare o tornare in paese. Interverranno i produttori artigianali di Liquori Lugas, il giovane team di "A Modo Nostro" che sta reinventando l'agricoltura a Laconi, i fondatori de "L'Isola dei Sapori" specializzati nella trasformazione del tartufo sardo, Federico Coni, maestro baloccaio di Ales, esempio vivente di come l'artigianato creativo possa diventare motore di comunità e Alessandro Caddeo, pioniere della Permacultura in Sardegna.

Carlo Coni, presidente dell'associazione Culturale Giovani Iddocca: «Iniziative come questa dimostrano che anche un piccolo paese può diventare luogo d'innovazione sociale, scambio internazionale e riflessione profonda sulle aree rurali. È un grande orgoglio vedere giovani da tutta Europa scegliere di venire qui per progettare insieme il domani. Roots & Routes - concludere - non è solo un progetto formativo: è un'esperienza di trasformazione e restituzione aperta al pubblico, durante la quale i giovani presenteranno le idee sviluppate e rifletteranno sulle azioni concrete da avviare nelle comunità rurali».

© Riproduzione riservata